Percorsi abilitanti terzo ciclo posti riserve e punteggi | l’analisi di Giuseppe Semeraro

Giuseppe Semeraro ha fatto il punto sulla situazione degli ultimi percorsi abilitanti di terzo ciclo. Durante una diretta condotta da Andrea Giallanza, ha spiegato quanti posti sono ancora disponibili, come si stanno assegnando le riserve e come vengono calcolati i punteggi. La discussione si è concentrata sulle criticità e sugli aggiustamenti necessari per migliorare il sistema. Semeraro ha sottolineato l’importanza di cercare un equilibrio tra domanda e offerta, senza creare aspettative troppo alte o troppo basse.

Nel corso di una diretta condotta da Andrea Giallanza, Giuseppe Semeraro ha fatto il punto sul momento attuale. Il riferimento è in particolare al Decreto Ministeriale n. 137 del 27 gennaio 2026, insieme ai provvedimenti collegati n. 138 e n. 136, che definiscono l'impianto complessivo del terzo ciclo dei percorsi abilitanti. Semeraro ha sottolineato l'importanza di distinguere tra le diverse tipologie di percorsi. "Da un lato ci sono i percorsi previsti dall'ex articolo 13", riservati ai docenti già in possesso di una abilitazione o di una specializzazione sul sostegno. Si tratta di percorsi "non a numero chiuso, che gli atenei attivano ciclicamente".

