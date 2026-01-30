Percorsi abilitanti | 30 o 60 CFU? GPS a che punto siamo RISPOSTE AI QUESITI

Il question time del 29 gennaio ha fatto il punto sui percorsi abilitanti per il prossimo anno scolastico. Andrea Giallanza ha posto domande sui crediti necessari, tra 30 e 60 CFU, e sullo stato delle GPS per il biennio 202628. Giuseppe Semeraro ha risposto, spiegando dove si trovano le pratiche e quali sono le prossime mosse. La discussione si è concentrata sui passaggi chiave e sui tempi di attuazione delle procedure.

Percorsi abilitanti a.a. 202526 e GPS biennio 20628 sono i due argomenti oggetto del question time del 29 gennaio 2026 condotto da Andrea Giallanza, con ospite il docente esperto Giuseppe Semeraro. Ecco le risposte ai vostri quesiti. Una volta ottenuto l'accesso al percorso da 60 CFU, è possibile svolgere il tirocinio in una sede o provincia diversa rispetto all'università presso cui si frequenta il corso? Sì, è possibile. Nel rispetto del limite del 50% di formazione a distanza, il tirocinio può essere svolto presso un'istituzione scolastica accreditata dalla Regione o presso una scuola per la quale venga richiesto e ottenuto l'accreditamento.

