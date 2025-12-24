Percorsi abilitanti GaE e GPS | gennaio – febbraio 2026 importanti per le iscrizioni RISPOSTE AI QUESITI
Percorsi abilitanti, Percorsi sostegno Indire, Gae e GPS: puntata ricca quella del Question time del 23 dicembre con ospite la docente esperta Sonia Cannas. Ecco le risposte alle domande poste in diretta. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Percorsi abilitanti e corsi sostegno INDIRE, ecco le ultime novità. RISPOSTE AI QUESITI
Leggi anche: Concorso docenti PNRR3 e percorsi abilitanti 2025/26: ecco le novità. RISPOSTE AI QUESITI
GAE, GPS ed elenchi regionali ruolo: quando si potrà presentare domanda. Pillole di Question Time; AVVISO URGENTE: ATTIVAZIONE CORSI ABILITANTI A.A. 2025/2026 - RIVOLGITI PRESSO LA NOSTRA SEDE PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI CORSI E-CAMPUS; Percorsi Indire per “triennalisti”: atteso a gennaio il nuovo bando. In tempo per riserva nelle GPS. Pillole di Question Time; Percorsi abilitanti 2025/26: non ci sono agevolazioni specifiche per gli idonei dei concorsi PNRR. Pillole di Question Time.
Terzo ciclo percorsi abilitanti 2025/26: avvio previsto entro gennaio, prima dell’aggiornamento delle GPS. Pillole di Question Time - Nel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief) ... orizzontescuola.it
Percorsi abilitanti 2025/26: non ci sono agevolazioni specifiche per gli idonei dei concorsi PNRR. Pillole di Question Time - Nel question time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas ... orizzontescuola.it
Percorsi Abilitanti 2025/26: Bandi in Arrivo a Gennaio. Fine Corsi entro Giugno - Con la recente nota del MUR, che ha invitato le università e le istituzioni AFAM a caricare l’offerta formativa dei percorsi abilitanti entro il 24 ottobre 2025, si pongono le basi per l’avvio del ... msn.com
**Percorsi abilitanti dell’Università e-Campus 60 / 30 / 36 CFU**. **Pubblicato il Bando 2025/2026** **Info sui percorsi ** [https://www.corsietutor.it/ecampus-60-30-36-cfu/](https://www.corsietutor.it/ecampus-60-30-36-cfu/) **Candidature attive in tutta Ital - facebook.com facebook
Percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU, organizzati dalle Università in base al DPCM 4 agosto 2023: in queste settimane gli Atenei hanno completato la definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico 2025/26. Siamo quindi in attesa del decreto di aut… x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.