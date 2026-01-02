Gli eventi di Vasco Rossi e Ultimo ma anche The Weeknd Rosalìa e Kanye West | i concerti più attesi del 2026 in Italia E i fan sognano il ritorno di Harry Styles

Nel 2026, in Italia, si prospettano concerti di artisti come Vasco Rossi, Ultimo, The Weeknd, Rosalìa e Kanye West, tra i più attesi. I fan, appassionati e fedeli, si preparano a vivere ancora una volta momenti di musica dal vivo, con l’aspettativa di assistere ai loro artisti preferiti. Un’altra stagione di emozioni e attese si apre, con la speranza di vedere anche il ritorno di Harry Styles.

Per i fan più affezionati un altro anno a correre all'apertura dei cancelli per accaparrarsi le prime file del prato gold, sotto il palco. O a cercare di recuperare un biglietto per il concerto del proprio artista preferito. Anche il 2026 si preannuncia, per il nostro Paese, ricco di musica dal vivo. Il calendario è fitto: dai grandi show dei performer di fama mondiale ai tour italiani più attesi tra stadi, palazzetti, club e teatri. C'è sempre più voglia di live e lo confermano anche i dati. Secondo l'ultimo report della SIAE, relativo al 2024, gli spettacoli musicali hanno toccato oltre 65.500 date, con un'affluenza totale di 29 milioni di spettatori.

L’incendio del castello e il gran finale con Albachiara cantata da tutti: il Capodanno di Ferrara omaggia Vasco Rossi - Il rocker di Zocca aprirà il suo nuovo tour 2026 proprio nella città estense, il 5 e 6 giugno al Parco Urbano. msn.com

Vasco, 50mila in 2 giorni a Bibione per il Komandante: plauso all'organizzazione e grande attesa per Marracash il 6 giugno - Tra il soundcheck riservato al fanclub di lunedì e la "data zero" ufficiale del "Vasco Live 2025" dell'altra ... ilgazzettino.it

Buon 2026! I messaggi di augurio dei volti noti della musica, per una lieta fine e un meraviglioso inizio. Foto e video dai profili social di Giorgia, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Al Bano, Mara Sattei, Vasco Rossi, Achille Lauro, Emma, Gianni Morandi, - facebook.com facebook

