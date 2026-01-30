Perché la prova maschile a Crans Montana è stata posticipata e poi cancellata? Il nuovo programma

La prova maschile di sci a Crans Montana è stata cancellata a causa del maltempo. Inizialmente era stata posticipata, ma le condizioni meteo non sono migliorate e alla fine hanno deciso di annullarla definitivamente. Domani si terrà solo una prova cronometrata, che serve a mettere a punto la gara di domenica.

AGGIORNAMENTO ORE 13.40. La prova è stata definitivamente cancellata a cause delle avversità meteo. Sabato 31 gennaio si disputerà una prova cronometrata, fondamentale per garantire lo svolgimento della gara della domenica. — AGGIORNAMENTO ORE 13.20. La prova è stata rinviata di altri trenta minuti, partenza prevista alle ore 14.00. — AGGIORNAMENTO ORE 13.00. La prova è stata rinviata di altri trenta minuti, partenza prevista alle ore 13.30. — La prima prova cronometrata della discesa libera maschile a Crans Montana è stata rinviata di un'ora: il programma originario prevedeva il via alle ore 12.

