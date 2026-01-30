LIVE Sci alpino Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA | rifinitura cancellata domani l’ultima chance

Questa mattina a Crans-Montana la prima prova di discesa maschile è stata cancellata all’ultimo minuto. Gli atleti avevano già preparato gli sci, ma la pista è rimasta chiusa, e ora l’attenzione si sposta sull’ultima chance prevista per domani. La discesa femminile si terrà come programmato alle 10.00. La situazione resta incerta, e gli appassionati aspettano aggiornamenti sulla possibile ripresa delle prove.

13:42 Come ampiamente prevedibile arriva la comunicazione dell'annullamento della prima prova. Domani l'ultima chance per poter poi disputare la gara domenica. Senza prove all'attivo verrebbe automaticamente cancellata anche la gara. Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale. Buona giornata! 13:13 L'impressione è che sia difficile assistere ad altro sci quest'oggi a Crans Montana. Prova maschile rinviata alle 14.00, ma è probabilmente il preludio ad una cancellazione. 12:46 Altro rinvio comunicato dagli organizzatori.

