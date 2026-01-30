Il Milan ha deciso di acquistare Mateta dal Crystal Palace. La trattativa si è accelerata in modo rapido e ora il club rossonero vuole portare il francese in squadra il prima possibile. I dirigenti stanno lavorando per concludere l’affare e inserire Mateta già nelle prossime partite.

Se la flag verde sul nome di Jean-Philippe Mateta arrivasse subito, si tratterebbe di una novità assoluta nell'ultimo decennio rispetto ai parametri rossoneri. L'acquisto di un centravanti che non è in scadenza di contratto, nel pieno della maturità calcistica (28 anni, 29 a giugno), a titolo definitivo e prelevato nel mercato invernale sarebbe davvero una primizia per il Milan. Negli inverni degli ultimi anni in realtà qualche attaccante è arrivato, ma sempre su basi diverse. Gimenez aveva 23 anni, anche Piatek era piuttosto giovane, Mandzukic e Ibra si erano accasati col Diavolo a parametro zero, mentre Füllkrug è arrivato in prestito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché il Milan prende Mateta. E perché lo vuole subito

Il Napoli punta a rafforzare il reparto offensivo con Giovane Santana, giovane talento di 22 anni proveniente dal Verona.

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Milan, potrebbe lasciare il club nella sessione invernale di calciomercato.

