Il Napoli punta a rafforzare il reparto offensivo con Giovane Santana, giovane talento di 22 anni proveniente dal Verona. La società ha scelto questo giocatore come obiettivo prioritario per migliorare la rosa e rispondere alle esigenze tecniche del team. L’attenzione si concentra sulle trattative in corso e sulle motivazioni di Conte, che desidera assicurarsi subito il giovane attaccante per rafforzare l’organico.

FRECCIA AZZURRA PER GIOVANE. Il Napoli ha individuato in Giovane Santana (22 anni, Verona) il rinforzo ideale per l’attacco. L’operazione è strettamente legata alla cessione di Noa Lang al Galatasaray: con i soldi risparmiati e incassati, gli azzurri puntano a chiudere per il brasiliano. La valutazione è di circa 20 milioni di euro: il Napoli offre un prestito con diritto di riscatto, mentre il Verona spinge per l’obbligo. Battuta la concorrenza di Atalanta e Roma, resta da superare la Lazio (che offre Belahyane come contropartita). Tatticamente, Giovane è un jolly mancino perfetto per il 3-4-2-1 di Conte. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, via Lang: assalto a Giovane. Cifre e perché Conte lo vuole subito

