Perché Alcaraz non poteva chiamare il medical time-out contro Zverev | cosa dice il regolamento

Durante la semifinale degli Australian Open 2026, Carlos Alcaraz ha chiesto un medical timeout di tre minuti nel terzo set, subito prima di un game importante. Zverev si è arrabbiato, accusando l’avversario di aver usato un intervento non consentito oltre il minuto previsto dal regolamento. La questione ha acceso un dibattito sul rispetto delle regole durante i match di alto livello.

Terrà banco ancora per molto tempo l’interruzione che ha visto protagonista lo spagnolo Carlos Alcaraz nel corso del terzo set della prima semifinale degli Australian Open 2026 di tennis, quando ha ricevuto un medical timeout di tre minuti dopo il nono game, che ha fatto infuriare il tedesco Alexander Zverev, ritenendo che l’intervento prolungato del fisioterapista non fosse legittimo oltre il consueto minuto di stop. Da regolamento, i crampi non possono essere trattati chiedendo i tre minuti del medical timeout: viene imposto che, per crampi, si possa essere trattati durante i cambi di campo, all’interno del minuto di pausa previsto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Melbourne Carlos Alcaraz ha dovuto interrompere il match contro Zverev per un crampo.

Carlos Alcaraz chiede un medical time out per i crampi durante la semifinale degli Australian Open contro Zverev.

