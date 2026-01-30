Carlos Alcaraz chiede un medical time out per i crampi durante la semifinale degli Australian Open contro Zverev. Lo spagnolo, in vantaggio di due set, si ferma nel terzo parziale a causa di dolori muscolari e si rivolge ai medici, lasciando spazio all’ira del tedesco, che trova incredibile la richiesta di sospensione. La partita si fa più tesa e rischia di cambiare il corso del match.

Il caldo torrido di Melbourne stavolta colpisce Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, avanti di due set (6-4, 7-6) contro il tedesco Alexander Zverev nella semifinale degli Australian Open, cade vittima dei crampi nella seconda metà del terzo parziale e si lamenta con il suo angolo. «Non so cosa stia succedendo, ho vomitato », ha spiegato al suo angolo, presidiato dal nuovo coach Samu Lopez, subentrato a Juan Carlos Ferrero. «Devo prendere qualcosa?». Fermo sulle gambe e capace di giocare solo da fermo, il numero uno del mondo ha poi perso il parziale al tiebreak per sette punti a tre pur essendo stato a due punti dalla partita nell’undicesimo gioco. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Alcaraz chiama il medical time out per i crampi, l’ira di Zverev: «È incredibile»

Questa mattina a Melbourne Carlos Alcaraz ha dovuto interrompere il match contro Zverev per un crampo.

Durante la semifinale degli Australian Open 2026, Carlos Alcaraz ha chiesto un medical time-out a causa di un crampo.

