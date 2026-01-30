Australian Open crampi per Alcaraz E il medical time out fa infuriare Zverev
Questa mattina a Melbourne Carlos Alcaraz ha dovuto interrompere il match contro Zverev per un crampo. Il tennista spagnolo ha chiesto un medical timeout, che ha fatto infuriare il tedesco, convinto che fosse un modo per perdere tempo e recuperare energie. La partita resta aperta, ma l’episodio ha acceso gli animi sul campo.
(Adnkronos) – Crampi per Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026? Oggi, venerdì 30 gennaio, il tennista spagnolo sfida Alexander Zverev nella semifinale dello Slam di Melbourne, in cui ha accusato qualche dolore fisico. Nel corso del terzo set infatti, dopo aver vinto i primi due parziali 6-4, 7-6 (5), Alcaraz ha richiamato l'attenzione del proprio angolo lamentando crampi. Il problema è iniziato dal polpaccio e si è esteso al quadricipite della gamba destra, con lo spagnolo che, al nono game del terzo set sul risultato di 4-4, si è preso qualche secondo in più al servizio per qualche esercizio di stretching, ma faticava a muoversi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su Australian Open
LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 5-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: fasi delicate del 3° set, crampi per lo spagnolo
Carlos-Alcaraz Al Alcaraz-Zverev, il match si fa ancora più teso.
LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 5-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tedesco serve per rimanere nel match. Principio di crampi per lo spagnolo?
Questa sera si gioca l’ultimo set tra Alcaraz e Zverev agli Australian Open 2026.
Ultime notizie su Australian Open
Argomenti discussi: Questione di crampi; Australia: malore per Jannik Sinner, sospeso il match agli Australian Open 2026; Sinner: Avevo crampi in tutto il corpo, sono rimasto calmo e sono stato fortunato; Sinner: Non ho dormito bene la notte. Nessun trattamento durante la pausa.
Australian Open: Darderi nomina Sinner e gli viene un crampoChe sia per condizioni ambientali sfavorevoli o per la tensione, ad avere i crampi durante un match sono capaci tutti, anche se qualcuno sembra essere più naturalmente dotato di questo poco invidiabil ... ubitennis.com
Sinner, la colpa dei crampi agli Australian Open è della… pasta? Per un italiano rinunciarci è difficile. Jim Courier attacca la dieta di Jannik: Faccia come ...Jannik Sinner vince sempre, nonostante i crampi e il caldo. Ma i problemi fisici accusati contro Eliot Spizzirri sono dovuti a qualcos’altro? Secondo Jim Courier sì: E se avesse bisogno di una dieta ... mowmag.com
Segui con Ubitennis le semifinali maschili dell'Australian Open. Alle 04.30 Alcaraz-Zverev, alle 9 Sinner-Djokovic - facebook.com facebook
Run it back like it's 2023 Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina si sfideranno nella miglior finale possibile all'Australian Open, come già accaduto nel 2023 Sabalenka è 11-0 nel 2026 e non ha ancora perso un *set*, ma l'ultima a strappargliene uno è st x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.