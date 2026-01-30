Australian Open crampi per Alcaraz E il medical time out fa infuriare Zverev

Questa mattina a Melbourne Carlos Alcaraz ha dovuto interrompere il match contro Zverev per un crampo. Il tennista spagnolo ha chiesto un medical timeout, che ha fatto infuriare il tedesco, convinto che fosse un modo per perdere tempo e recuperare energie. La partita resta aperta, ma l’episodio ha acceso gli animi sul campo.

(Adnkronos) – Crampi per Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026? Oggi, venerdì 30 gennaio, il tennista spagnolo sfida Alexander Zverev nella semifinale dello Slam di Melbourne, in cui ha accusato qualche dolore fisico. Nel corso del terzo set infatti, dopo aver vinto i primi due parziali 6-4, 7-6 (5), Alcaraz ha richiamato l'attenzione del proprio angolo lamentando crampi. Il problema è iniziato dal polpaccio e si è esteso al quadricipite della gamba destra, con lo spagnolo che, al nono game del terzo set sul risultato di 4-4, si è preso qualche secondo in più al servizio per qualche esercizio di stretching, ma faticava a muoversi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Australian Open

Carlos-Alcaraz Al Alcaraz-Zverev, il match si fa ancora più teso.

Questa sera si gioca l’ultimo set tra Alcaraz e Zverev agli Australian Open 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Questione di crampi; Australia: malore per Jannik Sinner, sospeso il match agli Australian Open 2026; Sinner: Avevo crampi in tutto il corpo, sono rimasto calmo e sono stato fortunato; Sinner: Non ho dormito bene la notte. Nessun trattamento durante la pausa.

Australian Open: Darderi nomina Sinner e gli viene un crampoChe sia per condizioni ambientali sfavorevoli o per la tensione, ad avere i crampi durante un match sono capaci tutti, anche se qualcuno sembra essere più naturalmente dotato di questo poco invidiabil ... ubitennis.com

Sinner, la colpa dei crampi agli Australian Open è della… pasta? Per un italiano rinunciarci è difficile. Jim Courier attacca la dieta di Jannik: Faccia come ...Jannik Sinner vince sempre, nonostante i crampi e il caldo. Ma i problemi fisici accusati contro Eliot Spizzirri sono dovuti a qualcos’altro? Secondo Jim Courier sì: E se avesse bisogno di una dieta ... mowmag.com

Segui con Ubitennis le semifinali maschili dell'Australian Open. Alle 04.30 Alcaraz-Zverev, alle 9 Sinner-Djokovic - facebook.com facebook

Run it back like it's 2023 Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina si sfideranno nella miglior finale possibile all'Australian Open, come già accaduto nel 2023 Sabalenka è 11-0 nel 2026 e non ha ancora perso un *set*, ma l'ultima a strappargliene uno è st x.com