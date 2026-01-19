Andrea, ex principe coinvolto nello scandalo Epstein, ha affrontato grande commozione e conseguenze personali. Sua figlia Eugenia, profondamente colpita dalla vicenda, ha deciso di prendere le distanze, dichiarando di non voler più avere rapporti con lui. Questa situazione ha suscitato grande attenzione e riflessione sulle ripercussioni familiari di scandali pubblici di tale entità.

Andrea, l'ex principe, è stato travolto dallo scandalo Epstein e adesso anche sua figlia Eugenia ne ha preso le distanze Da più di un anno ormai a Londra non si parla d’altro se non dell’ex principe Andrea travolto dallo scandalo legato ad Epstein, con l’accusa di aver avuto rapporti pedofili. Mentre a corte si decide cosa fare, nel frattempo ha perso i titoli, da due anni è bannato dal Natale reale e, nelle prossime settimane, dovrà lasciare la residenza in cui vive da circa 30 anni. Finora è sempre stato detto che le figlie, Beatrice e Eugenia e gli sono state accanto, tanto che l’anno scorso hanno deciso di non trascorrere il Natale con i cugini per stare accanto al padre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Andrea, sua figlia Eugenia sconvolta per lo scandalo: “Non gli rivolge la parola”

