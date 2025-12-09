La notizia è arrivata un po’ a sorpresa: Beatrice di York, 37 anni, ed Edoardo Mapelli Mozzi, 42, faranno battezzare la figlia Athena venerdì prossimo, 12 dicembre. La cerimonia si svolgerà, come accaduto per tanti royal baby, nella cappella di St.James Palace, nel cuore di Londra, alla presenza di vari membri della famiglia. All’evento saranno presenti i genitori, ovviamente, e alcuni parenti. Sicuramente la sorella di Beatrice, Eugenia, con il marito e i figli. E i nonni materni della battezzata, Sarah Ferguson e (l’ex) principe Andrea. E, a far parlare, è proprio questo. Edoardo Mapelli Mozzi e Beatrice di York a Wimbledon nel 2021 (foto Getty Images) Il battesimo della piccola Athena. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il 12 dicembre Beatrice di York farà battezzare la figlia Athena Mapelli Mozzi. Ma a far parlare sono i suoi genitori: Fergie e l'ex principe Andrea