Per la Samb a Carpi inizia un mese decisivo
Domani la Samb torna in campo a Carpi, in un mese che potrebbe decidere il suo futuro in Serie C. Dopo il passo falso contro la Pianese al Riviera, i rossoblù sono chiamati a vincere per continuare a sperare nella salvezza. La partita rappresenta un banco di prova importante, e i giocatori sanno che non possono fallire.
Un mese di febbraio che potrebbe essere decisivo per la Samb in prospettiva salvezza. A partire dal match di domani, di fine gennaio, a Carpi dove Eusepi e compagni sono chiamati a riscattare il passo falso del Riviera con la Pianese. Le chiacchiere stanno a zero, è ora di iniziare a fare i fatti. La società sta facendo il suo chiamando a sostegno dei colori rossoblù tutta la città. I tifosi porta nel cuore la Samb e la sta seguendo alla grande con abbonamenti, biglietti ed un sostegno caloroso e costante per tutti i novanta minuti del match. E’ ora quindi necessaria una decisa inversione di marcia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
