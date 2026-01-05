Serie C Carpi in ansia per Cortesi Rischia fino a un mese di stop
Il Carpi attende con preoccupazione gli esiti degli esami di Matteo Cortesi, infortunatosi durante la partita contro l’Alessandria. Il giocatore rischia uno stop fino a un mese, situazione che potrebbe influenzare la rosa e le strategie della squadra nelle prossime settimane. Gli esami chiariranno la gravità dell’infortunio e i tempi di recupero necessari.
CARPI Matteo Cortesi (foto) effettuerà nelle prossime ore gli esami per stabilire l’entità dell’infortunio di Alessandria. Lo stop del fantasista e capitano biancorosso è la tegola più grave che ha lasciato il pessimo avvivo di 2026 dei biancorossi, sconfitti nettamente 2-0 dalla Juve Next Gen. Cortesi, che era stato risparmiato dopo una settimana con pochi allenamenti per via anche del lutto famigliare che lo aveva colpito, è entrato a inizio ripresa sullo 0-2 accendendo subito la luce con l’assist per la traversa di Cecotti. Ma dopo 9’ ha alzato bandiera bianca per un fastidio dietro alla coscia sinistra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Milan in ansia per Saelemakers: l’esterno belga rischia un mese di stop
Leggi anche: Infortunio Vlahovic, ansia Juventus: secondo Gazzetta rischia fino a 3 mesi di stop. Le ultime in attesa del verdetto strumentale
Serie C. Carpi in ansia per Cortesi . Rischia fino a un mese di stop - Nel match di Alessandria il fantasista biancorosso potrebbe essersi stirato. sport.quotidiano.net
DIRETTA/ Ternana Carpi (risultato finale 2-0): l’autogol di Sorzi chiude i giochi (oggi 14 settembre 2025) - Serie C, Diretta Ternana Carpi, streaming video tv: gli ospiti non hanno mai perso in questa stagione, sia in Coppa che in campionato (14 settembre 2025) Raddoppio Ternana che si porta sopra di due ... ilsussidiario.net
Carpi, Cassani dopo il 2-2 col Campobasso: "Grande primo tempo, felice della prestazione" - Al termine del match, mister Stefano Cassani ha analizzato la prestazione dei suoi, sottolineando gli aspetti ... m.tuttomercatoweb.com
Brutta sconfitta per il Carpi alla ripresa del campionato di Serie C in casa della Juventus Next Gen - facebook.com facebook
Match Day Juventus Next Gen vs Carpi 14:30 CET Serie C Group B Stadio Giuseppe Moccagatta x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.