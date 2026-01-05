serie c carpi in ansia per cortesi rischia fino a un mese di stop

Il Carpi attende con preoccupazione gli esiti degli esami di Matteo Cortesi, infortunatosi durante la partita contro l’Alessandria. Il giocatore rischia uno stop fino a un mese, situazione che potrebbe influenzare la rosa e le strategie della squadra nelle prossime settimane. Gli esami chiariranno la gravità dell’infortunio e i tempi di recupero necessari.

CARPI Matteo Cortesi (foto) effettuerà nelle prossime ore gli esami per stabilire l’entità dell’infortunio di Alessandria. Lo stop del fantasista e capitano biancorosso è la tegola più grave che ha lasciato il pessimo avvivo di 2026 dei biancorossi, sconfitti nettamente 2-0 dalla Juve Next Gen. Cortesi, che era stato risparmiato dopo una settimana con pochi allenamenti per via anche del lutto famigliare che lo aveva colpito, è entrato a inizio ripresa sullo 0-2 accendendo subito la luce con l’assist per la traversa di Cecotti. Ma dopo 9’ ha alzato bandiera bianca per un fastidio dietro alla coscia sinistra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

