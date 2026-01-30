Per il Ponte ci vuole tempo l’emergenza a Niscemi è adesso

La situazione a Niscemi resta tesa. Le proteste contro il ponte sono ancora vive e molti manifestanti chiedono risposte immediate. Intanto, alcune deputate scelgono di abbandonare l’aula durante il voto, pur condividendo le ragioni degli altri. La questione non può aspettare, dicono, l’emergenza è adesso.

«Sono uscita dall’aula al momento del voto, per correttezza istituzionale. Ma sono d’accordo con i colleghi che hanno votato sì. Per il Ponte ci vorrà tempo, questa emergenza è adesso, la gente ha perso tutto». Così in un’intervista a Repubblica Luisa Lantieri, vicepresidente forzista del parlamento siciliano, difende la scelta dei deputati di centrodestra che, nascosti dietro il voto segreto, hanno chiesto che i fondi del Ponte sullo Stretto (1,3 miliardi solo per la parte siciliana) siano investiti nell’emergenza. Lantieri non è andata a Niscemi, «mi vergognavo. È giusto che siano andati Meloni e Schifani, loro possono intervenire.🔗 Leggi su Open.online

In Sicilia, la gestione dell'emergenza causata dal ciclone Harry sta suscitando tensioni tra opposizioni e ambientalisti.

Sabatini analizza la situazione attuale della Juventus, sottolineando le profonde difficoltà affrontate negli ultimi due anni.

