Emergenza in Sicilia opposizioni e ambientalisti contro il governo Bonelli | Niscemi frana e loro pensano al Ponte

In Sicilia, la gestione dell’emergenza causata dal ciclone Harry sta suscitando tensioni tra opposizioni e ambientalisti. A Niscemi, le frane hanno costretto oltre mille persone all’evacuazione, mentre a Palermo si è insediata una cabina di regia regionale per coordinare gli interventi. La discussione si focalizza sulle priorità dell’amministrazione, tra criticità ambientali e investimenti infrastrutturali.
Mentre a Palermo si è insediata lunedì mattina la cabina di regia operativa della presidenza della Regione per affrontare i danni provocati dal ciclone Harry e per gestire l’emergenza a Niscemi, dove si allarga il fronte della frana e sono oltre mille i cittadini sfollati, esplode la polemica politica. A poche ore dal Consiglio dei ministri, che a quasi una settimana dai danni provocati dal ciclone dichiarerà lo stato di emergenza nei territori del Sud Italia colpiti, prevedendo dei primi stanziamenti per gestire le immediate necessità, opposizioni e associazioni ambientaliste puntano il dito contro il governo di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sicilia: frana a Niscemi, notte al Palasport per oltre 500 sfollatiUna frana si è verificata ieri pomeriggio nell’area del torrente Benefizio a Niscemi, in Sicilia, costringendo oltre 500 persone a lasciare le proprie abitazioni.
Sicilia, frana a Niscemi: evacuate 500 personeUna frana nel torrente Benefizio a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di circa 500 persone.
