In Sicilia, la gestione dell’emergenza causata dal ciclone Harry sta suscitando tensioni tra opposizioni e ambientalisti. A Niscemi, le frane hanno costretto oltre mille persone all’evacuazione, mentre a Palermo si è insediata una cabina di regia regionale per coordinare gli interventi. La discussione si focalizza sulle priorità dell’amministrazione, tra criticità ambientali e investimenti infrastrutturali.

Mentre a Palermo si è insediata lunedì mattina la cabina di regia operativa della presidenza della Regione per affrontare i danni provocati dal ciclone Harry e per gestire l’emergenza a Niscemi, dove si allarga il fronte della frana e sono oltre mille i cittadini sfollati, esplode la polemica politica. A poche ore dal Consiglio dei ministri, che a quasi una settimana dai danni provocati dal ciclone dichiarerà lo stato di emergenza nei territori del Sud Italia colpiti, prevedendo dei primi stanziamenti per gestire le immediate necessità, opposizioni e associazioni ambientaliste puntano il dito contro il governo di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Emergenza in Sicilia, opposizioni e ambientalisti contro il governo. Bonelli: “Niscemi frana e loro pensano al Ponte”

Sicilia: frana a Niscemi, notte al Palasport per oltre 500 sfollatiUna frana si è verificata ieri pomeriggio nell’area del torrente Benefizio a Niscemi, in Sicilia, costringendo oltre 500 persone a lasciare le proprie abitazioni.

Sicilia, frana a Niscemi: evacuate 500 personeUna frana nel torrente Benefizio a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di circa 500 persone.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Maltempo, allerta arancione in Sardegna. La Sicilia verso lo stato di crisi; Maltempo in Sicilia, Schifani dichiara lo stato di emergenza: danni per 740 milioni di euro; L’opposizione di Elly consiste nel chiedere chiarimenti su tutto; Sicilia nella morsa del ciclone Harry, De Luca: Nel collegato cento milioni per i Comuni danneggiati. Dichiarare stato d'emergenza.

Emergenza in Sicilia, opposizioni e ambientalisti contro il governo. Bonelli: Niscemi frana e loro pensano al PonteBonelli, M5S e PD contro il governo dopo la frana a Niscemi: 14 miliardi buttati nel Ponte mentre i territori franano ... ilfattoquotidiano.it

MALTEMPO IN SICILIA/ C’è ancora una sinistra che si aggrappa ai danni per bloccare il Ponte sullo Stretto…Il maltempo in Sicilia ha provocato danni ingenti in molte province. E qualcuno (a sinistra) vuole strumentalizzare l’emergenza. Ecco le prime misure ... ilsussidiario.net

La cittadina siciliana in emergenza dopo uno smottamento - facebook.com facebook

Emergenza #maltempo in Sicilia. Le #ForzeArmate sono al fianco della popolazione. Nel video, personale e mezzi dell’ @Esercito impegnati nella rimozione dei detriti per consentire il ripristino della viabilità sul lungomare di Santa Teresa di Riva (ME), colpita x.com