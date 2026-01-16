Garante Privacy i commissari tutti indagati ma non si dimettono | Andiamo avanti Bonelli alla destra | Votate la norma per mandarli a casa

Nonostante le indagini in corso e le accuse di peculato e corruzione, i membri del Collegio del Garante della Privacy hanno deciso di non dimettersi, affermando di voler proseguire nel loro mandato. La situazione ha suscitato diverse reazioni politiche, con richieste di intervento e proposte di norme per cambiare la guida dell’ente. La vicenda evidenzia le tensioni tra istituzioni e il bisogno di trasparenza e responsabilità.

Nonostante le perquisizioni, i sequestri, gli interrogatori e, soprattutto, le accuse di peculato e corruzione, i membri del Collegio del Garante della privacy non si dimettono. Il presidente Pasquale Stanzione (area Pd) e i tre membri del Collegio, Guido Scorza (quota M5s), Agostino Ghiglia (quota FdI), Ginevra Cerrina Feroni (quota Lega), lo hanno ribadito. "Il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali esprime piena fiducia nell'operato della magistratura, certo di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati", si legge in una nota dell'autorità. Che aggiunge "il Collegio conferma la volontà di proseguire il proprio lavoro a tutela della privacy e dei diritti fondamentali dei cittadini".

Non solo Privacy. In difesa delle Autorità indipendenti - E’ davvero un peccato che le polemiche sul Garante della Privacy si concentrino su ciò che dovrebbe essere inaccessibile alla politica – il mandato dei ... ilfoglio.it

Inchiesta sul Garante della Privacy, il presidente Stanzione e altri membri indagati per corruzione e peculato: «Sono tranquillo» - Al centro delle inchieste le «spese pazze» di rappresentanza del collegio L'articolo Inchiesta sul Garante della Privacy, il presidente Stanzione ... msn.com

Antonio Padellaro sullo scandalo che ha travolto il Garante della privacy - facebook.com facebook

#GarantePrivacy Piena fiducia nella magistratura. Il Collegio conferma la volontà di proseguire il proprio lavoro a tutela della privacy e dei diritti fondamentali dei cittadini gpdp.it/home/docweb/-/… @GCerrinaFeroni @GHIGLIAAGOSTINO @guidoscorza x.com

