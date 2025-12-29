La recente manovra economica ha suscitato critiche da parte di Angelo Bonelli, che accusa il governo di aver “commissariato” il Parlamento e di spingere l’Italia verso un’economia di guerra. Secondo Bonelli, il limite di 24 ore per l’approvazione rappresenta una violazione delle procedure democratiche, evidenziando tensioni interne tra membri del governo e una deriva autoritaria nel processo decisionale.

Su questa legge di bilancio “il governo ha commissariato il Parlamento e anche lei, ministro Giorgetti, non ha vissuto brutti momenti con il ‘ministro ombra’ Borghi: avete litigato a lungo e ora state per approvare la manovra economica con un limite di 24 ore” rispetto al consentito. Così Angelo Bonelli di Avs intervenendo in Aula alla Camera nell’ambito delle dichiarazioni di voto sulla fiducia alla manovra. “Questa – ha accusato – è una manovra piena di bugie che trasforma l’Italia in una economia di guerra. È un governo delle bugie. Dovevate tagliare le pensioni e avete alzato l’età pensionabile” e sulla difesa “avete inserito una norma che consente la realizzazione di progetti infrastrutturali prevedendo la conversione di siti industriali per le armi, questa è la fallimentare strategia del ministro Urso ed è la vostra risposta a 96 crisi industriali con migliaia di persone che rischiano il posto di lavoro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Manovra, l’ira di Bonelli: “Meloni ha commissariato il Parlamento. State trasformando l’Italia in un’economia di guerra”

