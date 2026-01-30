Pentolini con olio barricate e violenza in carcere Il racconto dell' ex provveditore | Tensione altissima

Oggi si è svolta un’udienza importante nel processo sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L’ex provveditore Antonio Fullone si è presentato in tribunale, mentre in carcere si sono registrate tensioni e scontri. I detenuti hanno protestato con pentolini e barricate, e la situazione è diventata molto tesa. L’udienza si concentra sulle accuse di perquisizione illegittima, depistaggio e falso contro Fullone. La tensione tra le parti resta alta, e il rischio di nuovi incidenti appare concreto.

Nel corso dell'udienza, Fullone ha risposto alle domande dei pm chiarendo il proprio ruolo nella gestione dell'emergenza. "Disposi la perquisizione e lo comunicai all'allora Capo del Dap Basentini – ha spiegato – era il minimo segnale da dare anche al personale". L'ex provveditore ha sottolineato di essere intervenuto in un contesto di totale assenza di iniziativa da parte dei vertici del carcere la sera precedente. La perquisizione fu disposta in seguito alla protesta dei detenuti del reparto Nilo, scoppiata dopo la diffusione della notizia della positività al Covid di un detenuto. Secondo Fullone, i reclusi si erano barricati, brandivano bastoni ricavati dalle gambe dei tavoli e avevano anche preparato un pentolino con olio da lanciare contro gli agenti.

