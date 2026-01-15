Fallito il vertice sulla Groenlandia Tensione altissima cosa può accadere

Il recente vertice alla Casa Bianca sulla Groenlandia si è concluso senza un accordo, evidenziando le tensioni tra Stati Uniti e Danimarca. Il presidente Trump ha ribadito il suo interesse nell'acquisizione del territorio, considerandolo strategico per la sicurezza nazionale. La situazione solleva preoccupazioni su possibili sviluppi futuri e sulle implicazioni geopolitiche di questa controversia.

Il vertice alla Casa Bianca sulla Groenlandia si è concluso con un fallimento sostanziale. Il presidente Donald Trump insiste nel voler acquisire il territorio (autonomo ma parte del Regno di Danimarca) per motivi di sicurezza nazionale, rifiutando alternative. Prima dell'incontro, ha pubblicato su Truth Social due messaggi netti: gli USA necessitano della Groenlandia per la difesa missilistica "Golden Dome" e per rafforzare la NATO; senza controllo statunitense, Russia o Cina potrebbero occuparla. Ha aggiunto che la NATO dovrebbe spingere la Danimarca a cedere subito, citando un rapporto dell'intelligence danese sulle ambizioni russo-cinesi nell'Artico, e ha definito inaccettabile qualsiasi soluzione che non preveda il possesso USA.

Trump ora vuole la Groenlandia: artico e terre rare. Ecco perché ora potrebbe occuparla

