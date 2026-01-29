Usa l’Iran ha risposto all’attacco Tensione altissima il mondo trema

L’Iran ha risposto all’attacco e la tensione tra i due paesi si fa sempre più forte. Le trattative sul nucleare sono ferme, e ora il rischio di un conflitto armato sembra più vicino. Il mondo guarda preoccupato, mentre le forze in campo si preparano a ogni possibile sviluppo.

Le trattative sul nucleare iraniano risultano in una fase di stallo e la tensione tra Stati Uniti e Iran continua ad aumentare. Secondo ricostruzioni riferite da media internazionali, il presidente Donald Trump starebbe valutando anche l'ipotesi di un intervento militare, dopo l'assenza di progressi nei recenti contatti diplomatici finalizzati a limitare il programma nucleare di Teheran. Il quadro viene descritto come altamente instabile: da un lato Washington rafforza la propria postura nella regione, dall'altro Teheran segnala capacità e disponibilità a reagire rapidamente. In questo contesto, la comunità internazionale osserva l'evoluzione con preoccupazione, poiché un'ulteriore escalation potrebbe coinvolgere l'intero Medio Oriente e incidere sui principali equilibri di sicurezza.

