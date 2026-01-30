Pensioni ecco cosa cambia davvero | stop alle scorciatoie assegni più leggeri e TFR dirottato

Dal 2026 cambiano molte cose per chi pensa alla pensione. La legge di bilancio approvata di recente introduce regole più rigide per le uscite anticipate e spinge ancora di più sulla previdenza complementare. I lavoratori dovranno fare i conti con assegni più leggeri e un TFR che potrebbe essere dirottato in modo diverso rispetto al passato. Le novità sono immediate e cambieranno il modo in cui si pianifica il proprio futuro pensionistico.

Questo 2026 porta con sé alcune importanti novità sul tema pensionistico. La Legge di bilancio approvata a fine anno, infatti, delinea un quadro caratterizzato da un progressivo irrigidimento delle uscite anticipate e, al contempo, da una spinta decisa verso la previdenza complementare. Visto l’aggravarsi della crisi demografica, con il numero di lavoratori che da anni è in costante calo, l’obiettivo del governo appare duplice: da un lato, garantire la sostenibilità del sistema pubblico nel lungo periodo e, dall’altro, incentivare i lavoratori a costruire un secondo pilastro pensionistico per compensare la riduzione dei tassi di sostituzione futuri. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Pensioni, ecco cosa cambia davvero: stop alle scorciatoie, assegni più leggeri e TFR dirottato Approfondimenti su Pensioni 2026 Guida alle pensioni per neoassunti, cosa cambia davvero fra Tfr e Fondi: gli 8 punti critici Riforma pensioni 2026: fine delle scorciatoie, cosa succede davvero La riforma pensioni del 2026 cambia tutto. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Pensioni 2026 Argomenti discussi: Pensione di reversibilità, cambia l'importo dell'assegno: ecco le novità in arrivo; Aumento pensioni da Gennaio 2026: come cambiano gli importi; Pensioni 2026: Puoi barattare la pensione per una maggiore liquidità immediata; Congedi parentali e malattia dei figli, ecco cosa cambia. Pensioni, ecco cosa cambia davvero: stop alle scorciatoie, assegni più leggeri e TFR dirottatoDalla rimozione di quota 103 e opzione Donna alla promozione della previdenza complementare. Ecco le novità del 2026 sul fronte pensionistico ... panorama.it Riforma pensioni 2026: fine delle scorciatoie, cosa succedeLa riforma pensioni 2026 elimina le uscite anticipate e valorizza solo i contributi. Ecco cosa cambia per pensione anticipata. newsmondo.it Cosa prevede la nuova finanziaria per le pensioni Ne abbiamo parlato oggi ad Aria Pulita con Paolo Zani esperto previdenziale . Per rivedere la puntata potete andare su you tube e sul profilo facebook di Aria Pulita #netweek #tv facebook Ma che c’è ancora da capire, Giorgio. Sulla politica estera, sulle pensioni, sulla pubblica amministrazione, sul mercato del lavoro, sulla giustizia, sul fisco. Su tutte queste cose - e altre - l’atteggiamento del Pd è totalmente opposto rispetto a quello di 10 anni fa. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.