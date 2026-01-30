Riforma pensioni 2026 | fine delle scorciatoie cosa succede davvero

La riforma pensioni del 2026 cambia tutto. Le misure temporanee come Quota 103 e Opzione Donna spariscono, lasciando spazio a regole più chiare e meno facili da aggirare. Ora, per andare in pensione, bisognerà rispettare le nuove norme basate sulla storia contributiva di ogni lavoratore, senza scorciatoie.

La riforma pensioni 2026 segna un passaggio decisivo per il sistema previdenziale italiano. Con la progressiva uscita di scena delle misure temporanee, come Quota 103 e Opzione Donna, il quadro diventa più rigido ma anche più lineare: tornano centrali le regole strutturali e soprattutto la storia contributiva dei lavoratori. Il messaggio è chiaro: non conta più tanto l’ età anagrafica, quanto il numero di anni di contributi effettivamente versati. Un cambiamento che riduce le scorciatoie ma rende il sistema più prevedibile. Addio alle uscite anticipate generalizzate. Dal 2026 restano in piedi solo pochi strumenti di flessibilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

