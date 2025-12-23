Guida alle pensioni per neoassunti cosa cambia davvero fra Tfr e Fondi | gli 8 punti critici
Roma, 23 dicembre 2025 - Nel maxi-emendamento “definitivo” della manovra il capitolo TFR–previdenza complementare viene riscritto in modo organico: da un lato si punta a far crescere le adesioni ai fondi pensione con un meccanismo di iscrizione automatica (opt-out) per i neoassunti; dall’altro si allarga, a scaglioni, la platea delle imprese tenute a versare il TFR al Fondo Tesoreria Inps quando superano le soglie dimensionali anche dopo l’avvio dell’attività. Il tutto con una cornice nuova: più obblighi informativi per i datori di lavoro, regole sui percorsi di investimento per chi entra “senza scelta”, e una data certa di entrata in vigore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
