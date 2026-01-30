Pensioni di febbraio al via i pagamenti negli uffici postali

Da lunedì 2 febbraio, i pensionati della provincia possono ritirare le pensioni del mese negli 72 uffici postali locali. I pagamenti sono già partiti e continueranno nei prossimi giorni, senza code o problemi. Gli uffici sono pronti ad accogliere chi si presenterà per riscuotere.

Da lunedì 2 febbraio saranno in pagamento le pensioni del mese in tutti i 72 uffici postali della provincia. Lo comunica Poste italiane, precisando che nella stessa data le somme saranno accreditate anche ai titolari di libretto di risparmio, conto BancoPosta o Postepay evolution che abbiano scelto l'accredito diretto. Per evitare attese superiori alla media, l'azienda consiglia ai pensionati di recarsi agli sportelli in tarda mattinata o nel pomeriggio, preferendo i giorni successivi ai primi del mese. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.poste.it o al numero 06 45263322.

