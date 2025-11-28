Dal 1 dicembre l' erogazione delle pensioni comprensive di tredicesima negli uffici postali della provincia

Ilpescara.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 1 dicembre via alla regolare erogazione delle pensioni, comprensive di tredicesima, in tutti gli 80 uffici postali della provincia di Pescara. Sempre a partire da lunedì 1 le pensioni di dicembre saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

