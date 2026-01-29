Un pensionato di 68 anni di Volpago del Montello ha vinto due milioni di euro, ma la sua felicità si è complicata subito. Il figlio disoccupato gli ha fatto causa, chiedendo di essere mantenuto con quella somma. La vicenda ha scosso la piccola comunità, tra sorprese e tensioni familiari. Ora il pensionato si trova a dover affrontare un procedimento legale che potrebbe cambiare tutto.

VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO) Quella che doveva essere la gioia per una vincita milionaria, per un pensionato 68enne di Volpago del Montello, in provincia di Treviso, rischia di trasformarsi in un vero e proprio incubo giudiziario. L’uomo, residente nel Comune montelliano ed ex impiegato ora in pensione, accanito giocatore di Gratta e Vinci, la settimana scorsa è stato baciato dalla dea bendata: con una giocata sul biglietto del “Turista per Sempre”, in una ricevitoria di Volpago, ha vinto ben un milione e 768mila euro. Quel biglietto, in particolare, garantisce al fortunato di incassare una parte della somma subito e il resto sotto forma di un vitalizio da 6mila euro al mese per 20 anni. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Papà vince 2 milioni di euro, il figlio disoccupato gli fa causa: «Ora mantienimi»

