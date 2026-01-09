Juventus Next Gen questa squadra di Serie B fa sul serio per Pedro Felipe | gli ultimi aggiornamenti

La Juventus Next Gen si sta muovendo con decisione per il trasferimento di Pedro Felipe, difensore brasiliano attualmente in rosa. In attesa di aggiornamenti ufficiali, si monitorano le trattative e le possibilità di inserimento nel progetto della squadra di Serie B. Di seguito, gli ultimi sviluppi riguardanti il futuro del giocatore e le eventuali implicazioni per il suo percorso professionale.

sul futuro del difensore brasiliano. Il calciomercato della  Sampdoria  entra nel vivo della sessione invernale 2026, con la dirigenza blucerchiata impegnata a blindare il reparto arretrato per la risalita in classifica. Con il tempo che stringe, il club doriano ha rotto gli indugi puntando i radar su uno dei prospetti più interessanti della Juventus Next Gen. Il mirino della Sampdoria su Pedro Felipe. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de  Il Secolo XIX, il nome in cima alla lista dei desideri per la difesa è quello di  Pedro Felipe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

