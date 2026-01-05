Pedro Felipe piace a mezza Serie B e anche in Serie A | qual è la priorità del difensore della Juventus Next Gen

Pedro Felipe si sta distinguendo come una figura interessante sia in Serie B che in Serie A, attirando l’attenzione di diversi club. In questo articolo, analizzeremo le sue prestazioni e le possibili direzioni per il suo futuro, con particolare attenzione alla priorità del difensore della Juventus Next Gen. Un approfondimento utile per chi segue le dinamiche del calcio giovanile e professionistico italiano.

di Marco Baridon Pedro Felipe piace a mezza Serie B e anche in Serie A: gli ultimi aggiornamenti sul futuro del difensore brasiliano della Juventus Next Gen. Il futuro di Pedro Felipe entra in una fase cruciale con l’apertura della sessione invernale di calciomercato. Il giovane difensore brasiliano, che si è messo in luce con la maglia della Juventus Next Gen, è finito prepotentemente nel mirino di numerosi club italiani, pronti a scommettere sul suo talento per rinforzare i rispettivi reparti arretrati. L’interesse di Serie A e Serie B. La crescita costante del centrale ha generato una vera e propria asta di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

