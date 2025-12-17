Tumore al fegato nuova cura per la prima volta a Bologna | Così trattiamo lesioni finora inoperabili

Una rivoluzione nel trattamento dei tumori al fegato arriva per la prima volta a Bologna, grazie a una nuova terapia innovativa al Policlinico Sant'Orsola. Questa scoperta apre nuove speranze per pazienti affetti da lesioni finora considerate inoperabili, segnando un passo avanti decisivo nella lotta contro questa patologia complessa e difficile da trattare.

Bologna, 17 dicembre 2025 - Una nuova frontiera nella lotta ai tumori del fegato è stata aperta al Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Per la prima volta, un team di specialisti ha utilizzato una tecnica combinata di chemioterapia e impulsi elettrici per aggredire un carcinoma epatico, offrendo una possibilità di cura anche per quelle lesioni che fino a oggi erano considerate intrattabili o inoperabili. Cardiologia tra le migliori in Italia, in un anno quasi 600 infartuati: "Mortalità ridotta e meno attese" Come funziona l'elettrochemioterapia. Il primo intervento su un caso "impossibile". Tecnologia d'avanguardia nella nuova sala angiografica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

