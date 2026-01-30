Pazienti Bpco | Riacutizzazione paura più grande agevolare accesso a specialista

I pazienti con Bpco chiedono più facilità nel parlare con gli specialisti. Molti di loro temono le riacutizzazioni e vogliono poter contattare un medico o uno pneumologo appena sentono che la loro salute peggiora. La richiesta più forte è di semplificare l’accesso alle cure per evitare che i problemi si aggravino.

Roma, 30 gen. (Adnkronos Salute) - "Il bisogno principale dei pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva è avere un accesso facile e agevolato al medico o allo pneumologo" da poter contattare "quando sentono che la loro salute sta cominciando a venir meno, temendo riacutizzazioni, la paura più grande". Così Simona Barbaglia, presidente Respiriamo insieme Aps e caregiver di una persona con Bpco, all'evento organizzato a Milano da Sanofi, dedicato a un nuovo farmaco biologico, dupilumab, presto disponibile in Italia per i pazienti che non controllano in modo adeguato la patologia. Aggiunge Maria Dolores Listanti, insegnante mindfulness ed ex fisioterapista, in rappresentanza dell'Associazione dei pazienti con Bpco: "Affianchiamo queste persone con un percorso di mindfulness, che vuol dire consapevolezza e presenza mentale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il pneumologo Papi spiega che il farmaco dupilumab, già usato in altri Paesi e ora approvato anche in Italia, può ridurre del 30% le riacutizzazioni nei pazienti con Bpco.

