Il supporto ECMO rappresenta una tecnica avanzata di supporto respiratorio utilizzata in casi critici, come quello di un giovane paziente ustionato di Crans-Montana trasferito dal Niguarda al Policlinico di Milano. Il professor Giacomo Grasselli illustra in modo chiaro e professionale di cosa si tratta, evidenziando l’importanza di questa procedura nel trattamento di condizioni respiratorie complesse e la sua applicazione nelle terapie intensive moderne.

Il professor Giacomo Grasselli spiega in cosa consiste questa metodica di supporto respiratorio avanzato utilizzata per uno dei giovani pazienti che è stato necessario trasferire nella Terapia Intensiva del Policlinico di Milano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Supporto ECMO per uno dei giovani pazienti ustionati di Crans-Montana, trasferito dal Niguarda al Policlinico di Milano. Lo specialista spiega di cosa si tratta

Crans-Montana: trasferito dal Niguarda al Policlinico uno dei più gravi. "Grave insufficie...

Cos'è l'Ecmo, l'ausilio extracorporeo contro l'insufficienza respiratoria. Ecco perché è usato per i feriti di Crans-Montana - Una persona infatti respira 5 litri di aria al minuto, ma quando deve depurarsi arriva a 12