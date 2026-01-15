Supporto ECMO per uno dei giovani pazienti ustionati di Crans-Montana trasferito dal Niguarda al Policlinico di Milano Lo specialista spiega di cosa si tratta
Il supporto ECMO rappresenta una tecnica avanzata di supporto respiratorio utilizzata in casi critici, come quello di un giovane paziente ustionato di Crans-Montana trasferito dal Niguarda al Policlinico di Milano. Il professor Giacomo Grasselli illustra in modo chiaro e professionale di cosa si tratta, evidenziando l’importanza di questa procedura nel trattamento di condizioni respiratorie complesse e la sua applicazione nelle terapie intensive moderne.
Il professor Giacomo Grasselli spiega in cosa consiste questa metodica di supporto respiratorio avanzato utilizzata per uno dei giovani pazienti che è stato necessario trasferire nella Terapia Intensiva del Policlinico di Milano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
