Scappa all' alt della polizia e viene inseguito contromano in centro | le volanti lo perdono

Nella serata del 14 gennaio, un veicolo ha tentato di sfuggire a un controllo della polizia di Stato, dando inizio a un inseguimento nel centro cittadino. L’auto ha proseguito la fuga contromano, complicando le operazioni di blocco. Dopo diversi tentativi, le volanti hanno perso di vista il veicolo, rendendo difficile l’identificazione del conducente.

Scappata a tutto gas all'alt della polizia di Stato, nella serata di ieri, 14 gennaio, un'auto si è data alla fuga in centro città. È successo intorno alle 20 e 40, dalle parti di viale Venti settembre: stando a quanto si fa sapere dalla questura, il mezzo, di colore chiaro, non si è fermato per.

