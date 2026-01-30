Paura per due camion In bilico sulla scarpata

Paura ieri tra Borello e Teodorano, quando due camion sono finiti in bilico sulla scarpata. I mezzi trasportavano tacchini e percorrevano le vie Luzzena e Casalbono. Probabilmente gli autisti si sono avvicinati troppo al bordo, e la banchina ha ceduto, facendo inclinare i camion senza riuscire a rimettersi in carreggiata da soli. Fortunatamente, nessuno si è fatto male. Sul posto sono arrivati i soccorritori per mettere in sicurezza la zona.

Grande paura ieri fra le località di Borello e Teodorano per due camion che trasportavano tacchini. Mentre percorrevano le vie Luzzena e Casalbono con il pesante carico, probabilmente gli autisti si sono portati troppo sul bordo delle strade verso il fosso, la banchina ha ceduto e così i mezzi si sono inclinati senza risucire a rimettersi in carreggiata da soli. L'incidente è accaduto alle 8 del mattino e sono stati chiamati i Vigili del Fuoco di Cesena, supportati dall'autogru della sede centrale di Forlì, per dare un aiuto gli autisti dei due camion trasportanti tacchini che sono rimasti bloccati sulla banchina a bordo strada.

