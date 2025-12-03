Sassari agente aggredito a calci e pugni al carcere di Bancali | detenuto tenta di strappargli le chiavi

Aggressione a un agente nel carcere di Bancali: un detenuto tenta di prendergli le chiavi e lo colpisce anche con un estintore. Sindacati denunciano sovraffollamento e scarsa sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sassari, agente aggredito a calci e pugni al carcere di Bancali: detenuto tenta di strappargli le chiavi - Aggressione a un agente nel carcere di Bancali: un detenuto tenta di prendergli le chiavi e lo colpisce anche con un estintore ... Si legge su fanpage.it

Agente penitenziario colpito con calci, pugni e un estintore: nuova aggressione in carcere - I sindacati denunciano sovraffollamento e gestione “irresponsabile” delle assegnazioni ... Come scrive linkoristano.it