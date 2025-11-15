Arriva il pacchetto vino | quali sono le nuove regole UE valide anche in Italia

Il 28 marzo 2025 la Commissione europea ha presentato il cosiddetto “pacchetto vino”, un insieme di proposte legislative volte ad aggiornare le norme comunitarie sul settore vitivinicolo e rispondere a sfide quali cambiamenti climatici, evoluzione dei consumi e pressioni sui mercati. Il 5 novembre 2025, la commissione AGRI del Parlamento europeo ha approvato la relazione che apre i negoziati interistituzionali (triloghi) con il Consiglio e la Commissione. Il dossier entra così nella sua fase avanzata. Le proposte mirano a modificare strumenti come la regolazione della produzione, le etichettature, l’innovazione dei prodotti e le misure promozionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

