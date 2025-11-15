Il 28 marzo 2025 la Commissione europea ha presentato il cosiddetto “pacchetto vino”, un insieme di proposte legislative volte ad aggiornare le norme comunitarie sul settore vitivinicolo e rispondere a sfide quali cambiamenti climatici, evoluzione dei consumi e pressioni sui mercati. Il 5 novembre 2025, la commissione AGRI del Parlamento europeo ha approvato la relazione che apre i negoziati interistituzionali (triloghi) con il Consiglio e la Commissione. Il dossier entra così nella sua fase avanzata. Le proposte mirano a modificare strumenti come la regolazione della produzione, le etichettature, l’innovazione dei prodotti e le misure promozionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Arriva il “pacchetto vino”: quali sono le nuove regole UE, valide anche in Italia