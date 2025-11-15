Arriva il pacchetto vino | quali sono le nuove regole UE valide anche in Italia
Il 28 marzo 2025 la Commissione europea ha presentato il cosiddetto “pacchetto vino”, un insieme di proposte legislative volte ad aggiornare le norme comunitarie sul settore vitivinicolo e rispondere a sfide quali cambiamenti climatici, evoluzione dei consumi e pressioni sui mercati. Il 5 novembre 2025, la commissione AGRI del Parlamento europeo ha approvato la relazione che apre i negoziati interistituzionali (triloghi) con il Consiglio e la Commissione. Il dossier entra così nella sua fase avanzata. Le proposte mirano a modificare strumenti come la regolazione della produzione, le etichettature, l’innovazione dei prodotti e le misure promozionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
NOVITÀ IN ARRIVO ALLA DART Da novembre arriva il Reformer: un allenamento completo, profondo e su misura! Scegli il tuo pacchetto: ? Individuale ? In coppia A costi vantaggiosi! Un’occasione perfetta per migliorare postura, tono muscolare e - facebook.com Vai su Facebook
È in dirittura di arrivo il pacchetto di misure sull’energia contenuto nel nuovo decreto-legge che dovrebbe essere portato nel prossimo Consiglio dei Ministri dal ministro Gilberto Pichetto Fratin energiaoltre.it/dl-energia-map… #DLEnergia #MASE Vai su X
Rivoluzione in vigna: arriva il “pacchetto vino” dell’Europa, nuove regole e vini analcolici - L'Europa si appresta a varare quello che ha denominato "pacchetto vino". Si legge su notizie.com
Vino, Eurispes: arriva pacchetto salvaguardia, da taglio Iva a lotta frodi e Ia - Alla luce di un settore, quello del vino, che sta attraversando una delle crisi più profonde di sempre, il Laboratorio Eurispes lancia alcune proposte operative per il suo sostegno in quello che ha ... adnkronos.com scrive
Copa Cogeca: su pacchetto vino importanti miglioramenti Comagri - (askanews) – “Miglioramenti importanti” al Pacchetto vino quelli approvatti ieri sera a larga maggioranza in Commissione Agricoltura del Parlamento Ue, ma sono ancora necessari ritocchi d ... Riporta msn.com