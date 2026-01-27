Nicolussi Caviglia, ex Juventus, si trasferisce al Parma, rafforzando la rosa dei gialloblù. Questa operazione mira a rilanciare il giocatore, dopo un periodo difficile. La sua presenza rappresenta un’occasione di crescita e di rafforzamento per entrambe le squadre coinvolte.

Nicolussi Caviglia è sempre più vicino a vestire la maglia del Parma. Una operazione per rilanciare il giocatore dopo un periodo non facile. Il calciomercato del Parma entra finalmente nel vivo con un rinforzo di qualità per il centrocampo di Cuesta. Dopo una trattativa portata avanti con decisione e riservatezza, la società ducale ha chiuso l’accordo con Venezia e Fiorentina per il trasferimento del giovane talento valdostano. È fatta per l’arrivo di Nicolussi Caviglia al Parma, un’operazione che regala ai gialloblù un profilo tecnico superiore e una visione di gioco necessaria per affrontare le insidie della Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nicolussi Caviglia, l’ex Juve cambia maglia e sarà subito avversario dei bianconeri: i dettagli dell’affare

Approfondimenti su Nicolussi Caviglia

Dopo un breve periodo alla Fiorentina, Nicolussi Caviglia ha concluso il suo percorso con il club.

Nicolussi Caviglia si avvicina al Cagliari, con le trattative in fase avanzata.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Nicolussi Caviglia

Argomenti discussi: Mercato: contatti con la Fiorentina per l’ex Nicolussi Caviglia; Il Parma ci prova per Nicolussi Caviglia: la situazione; LIVE Calciomercato | Cagliari, Albarracìn a Roma per le visite mediche; Calciomercato Cagliari, Dossena vicino al ritorno. A centrocampo in lista c’è Anjorin, e Prati può salutare.

Nicolussi Caviglia, fatta per l’ex Juve al Parma: i dettagli e Spalletti subito avversarioIl centrocampista è un nuovo rinforzo per la squadra di Cuesta, ma non l'unico: due nuove opzioni per la sfida all'Allianz Stadium ... tuttosport.com

Nicolussi Caviglia cambia di nuovo maglia: accordo raggiuntoNicolussi Caviglia dice già addio alla Fiorentina: accordo con un altro club di Serie A, ecco tutti i dettagli ... calciomercato.it

Nicolussi Caviglia, fatta per l’ex Juve al Parma: i dettagli e Spalletti subito avversario - facebook.com facebook

#NicolussiCaviglia al #Parma: via libera x.com