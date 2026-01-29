Nicolussi Caviglia al Parma è ufficiale il ritorno del centrocampista ex Juve I dettagli dell’operazione

Dopo settimane di trattative, Nicolussi Caviglia torna al Parma. Il centrocampista, che aveva già giocato con i ducali in passato, arriva in prestito con obbligo di riscatto. La notizia è ufficiale e segna un nuovo passo nella carriera del giocatore, che vuole rilanciarsi in Serie B con la sua nuova maglia.

Nicolussi Caviglia al Parma, il centrocampista riabbraccia i ducali in prestito con obbligo: ecco i dettagli dell’operazione. Il calciomercato invernale regala un gradito ritorno allo stadio Ennio Tardini, ufficializzando un’operazione che riporta in Emilia un talento cristallino del calcio italiano. Il Parma ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive di Hans Nicolussi Caviglia, prelevandolo dal Venezia. La trattativa si è conclusa sulla base di un trasferimento a titolo temporaneo, ma con una clausola fondamentale per il futuro: nell’accordo è stato inserito un obbligo di riscatto che scatterà automaticamente al verificarsi di determinate condizioni sportive, a testimonianza di quanto il club crociato creda nelle potenzialità del ragazzo per il progetto a lungo termine. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Nicolussi Caviglia, ex Juventus, si trasferisce al Parma, rafforzando la rosa dei gialloblù.

Parma rafforza il suo organico con l'arrivo di Carboni e Nicolussi Caviglia, due nuovi acquisti che puntano a migliorare le prestazioni della squadra.

