Asst di Lodi cambio della guardia | Emilia Marrazzo è la nuova coordinatrice della Breast Unit di Lodi
Lodi, 2 dicembre 2025 – Cambio al vertice della Breast Unit dell’Asst di Lodi: Emilia Marrazzo è la nuova coordinatrice della struttura multidisciplinare dedicata alla diagnosi e al trattamento del tumore al seno. Subentra a Marco Andrea Placucci, andato in pensione a fine ottobre, dopo aver guidato per anni il servizio. La Breast Unit riveste un ruolo fondamentale nel percorso di cura delle donne colpite da carcinoma mammario, una neoplasia che rappresenta il 30% dei tumori femminili. Gli studi clinici confermano l’efficacia di questi centri specializzati: chi si rivolge a una Breast Unit presenta una sopravvivenza a cinque anni dell’83,9%, contro il 74,9% delle pazienti non seguite da équipe dedicate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
