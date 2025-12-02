Midollo osseo donazioni in crescita in Emilia-Romagna Polonara cestista della nazionale | Vivo grazie alla mia donatrice

In Emilia-Romagna cresce nel 2025 il numero delle prime donazioni di midollo osseo: sono già 70, sei in più di quelle registrate nell’intero 2024. E al 31 ottobre 2025 i donatori totali hanno toccato quota 5.573, con una proiezione di circa 7mila iscrizioni entro fine anno.Altro dato positivo, il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

