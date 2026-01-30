Parcheggio ex Caserma Pollio il Tar ribalta il Comune | revocata la decadenza del project financing

Il Tar di Campania ha deciso: il Comune di Caserta non può più revocare il project financing per il parcheggio dell’ex Caserma Pollio. La sentenza, arrivata questa mattina, ribalta le decisioni dell’amministrazione e mette in discussione le scelte fatte finora. Ora il Comune dovrà rispettare l’accordo firmato con la ditta che gestisce il parcheggio, senza poter più revocarlo. La vicenda si complica e i conti pubblici potrebbero risentirne.

Una sentenza che pesa come un macigno sui conti e sulle scelte amministrative del Comune di Caserta. Il Tar Campania ha accolto il ricorso presentato dalla Adeka Parking, annullando la revoca del project financing relativo al parcheggio dell’ex Caserma Pollio. Una decisione che apre ora la strada a un possibile contenzioso risarcitorio e che si inserisce in un quadro già critico per l’ente, segnato da crescenti difficoltà finanziarie. I giudici amministrativi hanno cancellato la determina con cui, lo scorso aprile, era stata dichiarata la decadenza dell’aggiudicazione del progetto di riqualificazione e gestione dell’area comunale, destinata alla sosta a pagamento e a servizi integrati per il turismo.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Caserma Pollio

Il Comune di Maddaloni ha avviato un progetto di project financing per la riqualificazione del mercato ortofrutticolo locale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Caserma Pollio

Argomenti discussi: Parcheggio Pollio, fari della magistratura sugli interessi della politica: Torni a gestione pubblica; Caserta, Voto di scambio nel 2025 per un posto di lavoro: terza inchiesta per Zannini; Voto di scambio a Caserta: terza indagine su Giovanni Zannini, coinvolto anche ex assessore; Caserta, Zannini non va in Procura: rinviata l'audizione.

Parcheggio ex Caserma Pollio, il Tar ribalta il Comune: revocata la decadenza del project financingUna sentenza che pesa come un macigno sui conti e sulle scelte amministrative del Comune di Caserta. Il Tar Campania ha accolto il ricorso presentato dalla Adeka Parking, annullando la revoca del proj ... casertanews.it

Parcheggio Pollio, fari della magistratura sugli interessi della politica: Torni a gestione pubblicaIl parcheggio Pollio deve tornare a gestione pubblica. E’ l’appello del movimento civico Caserta Decide dopo che l’area è tornata sotto i riflettori nell’ambito dell’inchiesta della Procura che coin ... casertanews.it

Roma. Un sogno diventa realtà per Daniele e Francesco: in visita alla Caserma Maurizio Giglio, conquistano la patch delle Volanti della Polizia di Stato. #questuradiroma #essercisempre Clicca qui per leggere la notizia completa https://questure.poliziadist - facebook.com facebook