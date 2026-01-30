Parcheggia l' auto con il finestrino aperto multato

Un uomo parcheggia l’auto con il finestrino aperto e si trova subito una multa. Ha appena fumato e voleva solo cambiare aria, ma il suo gesto non è passato inosservato agli agenti. La polizia ha spiegato che lasciare il finestrino aperto in auto può costare caro, perché si tratta di un’infrazione prevista dal codice della strada. La prossima volta, meglio fare attenzione.

Lo prevede il codice della strada. Allo sbadato automobilista non è rimasto altro che sfogarsi, con ironia, sui social Hai appena fumato in macchina e vuoi fare cambiare un po' l'aria? Forse non tutti sanno che parcheggiare l'auto con il finestrino aperto costituisce un'infrazione al codice della strada. Lo ha scoperto a sue spese un automobilista genovese nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio 2026 in centro, trovando sul parabrezza una multa di 42 euro. Tutto corretto purtroppo per lui, dunque nulla su cui appellarsi per fare ricorso, ma solo soldi da pagare. All'automobilista non è rimasto altro che sfogarsi sui social.🔗 Leggi su Genovatoday.it

