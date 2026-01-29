Genova parcheggia l' automobile con il finestrino abbassato il vigile urbano gli fa una multa da 42 euro

Questa mattina a Genova un automobilista ha preso una multa di 42 euro per aver lasciato il finestrino abbassato nel suo parcheggio. Il vigile ha applicato l’articolo 158, comma 4, del codice della strada, che prevede sanzioni in caso di abbandono o mancata protezione del veicolo. L’uomo aveva pagato il bollino residenti e aveva anche messo il biglietto della sosta sul cruscotto, ma il vigile ha comunque deciso di multarlo, ritenendo che la mancanza di protezione potesse favorire il furto o

Ha pagato il bollino residenti, ha persino messo il biglietto della sosta sul cruscotto dell'auto che ha parcheggiato. Quando si è allontanato però ha lasciato il finestrino anteriore abbassato di una decina di centimetri. Una dimenticanza che gli è costata una multa da 42 euro. La disavventura è toccata a uno sfortunato automobilista genovese in via Fieschi, nella zona del tribunale. Un caso diventato virale nelle chat e nei gruppi social genovesi. L’uomo era sceso per consegnare una busta proprio lì vicino. La compagna, nel frattempo, ha provveduto a pagare la sosta al parchimetro, convinta di trovarsi fuori dalla zona a pagamento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

