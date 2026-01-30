Gli studi più recenti smontano i timori diffusi negli ultimi mesi. Non ci sono prove di un legame tra l’uso del paracetamolo durante la gravidanza o nei primi anni di vita e lo sviluppo di autismo o altri disturbi neurologici nei bambini. Gli esperti sottolineano che il farmaco rimane sicuro se usato correttamente.

Non c’è alcuna associazione tra l’uso del paracetamolo in gravidanza o in età pediatrica e l’insorgenza di disturbi neurologici, incluso l’autismo, durante l’infanzia. È quanto emerge da una meta-analisi basata su 43 studi scientifici, pubblicata sulla rivista The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health, una delle più autorevoli a livello internazionale nel campo della medicina materno-infantile. Lo studio è il risultato di una collaborazione internazionale e multidisciplinare che ha coinvolto competenze in epidemiologia, ostetricia e salute pubblica. È stato coordinato dalla professoressa Maria Elena Flacco di Unife e dal collega Francesco D’Antonio dell’Università di Chieti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paracetamolo, stop allarmismi. Lo studio: "Nessun legame con autismo e disturbi neurologici"

Uno studio recente conferma che l’assunzione di paracetamolo durante la gravidanza non comporta un aumento del rischio di autismo, ADHD o disabilità intellettive nei bambini.

Il paracetamolo durante la gravidanza è considerato sicuro e non è stato riscontrato un collegamento con un aumento del rischio di autismo, ADHD o disabilità intellettive nei bambini.

