autodifesa e prevenzione nel nome di pamela mastropietro

Tempo di lettura: 3 minuti Una giornata tra Battipaglia e Salerno per dire no alla violenza e sì alla consapevolezza. Giovedì scorso si sono tenuti due appuntamenti volti a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere e a promuovere l’autodifesa in un contesto educativo e formativo. In mattinata, presso il centro sportivo Balnea di Battipaglia, sono stati ospiti della titolare Anna, insieme a importanti figure del settore sportivo e istituzionale: la coordinatrice della Balnea, Mina Ferrara, il presidente dei tre settori della Federazione Judo, Lotta e Karate e vice Presidente del Coni, Antonio Bracciante, il co-fiduciario dell’Mga (Metodo globale autodifesa) Raffaele Funaro, e i rappresentanti del Comune di Battipaglia, l’assessore alle Pari Opportunità, Francesca Napoli, e il consigliere comunale Francesco Marino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

