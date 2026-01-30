Palpeggiata a 13 anni nel bagno della scuola imbianchino a processo

Questa mattina si è aperto il processo contro un imbianchino di 50 anni accusato di aver palpeggiato una ragazzina di 13 anni nei bagni di una scuola media della Valtidone nel 2022. I fatti sono avvenuti mentre i lavori di imbiancatura erano in corso e la vittima ha raccontato di essere stata toccata in modo inappropriato. L’uomo nega ogni accusa e l’udienza è ancora in corso.

Nel 2022 in una scuola media della Valtidone si stavano eseguendo lavori di imbiancatura, in quel frangente un artigiano avrebbe palpeggiato un'alunna nei bagni dell'istituto e ora si trova imputato per violenza sessuale.La ragazzina, oggi 17enne e all'epoca 13enne, non si confidò subito con le.

