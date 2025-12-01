cassiera di esselunga palpeggiata da sconosciuto nel bagno del supermercato

Firenze, 1 dicembre 2025 - Una cassiera dell’ Esselunga di Novoli è stata vittima, nel pomeriggio di sabato 29 novembre, di un tentativo di violenza sessuale all’interno del supermercato. Via Canova, ci risiamo. Spacca vetrina con ascia. Paura al supermercato Secondo le prime ricostruzioni, un uomo avrebbe spintonato la lavoratrice e l’avrebbe trattenuta nel bagno del punto vendita, costringendola a subire palpeggiamenti. L’aggressore è poi fuggito quando le urla della donna hanno richiamato l’attenzione di alcuni clienti, che sono intervenuti insieme agli uomini della sicurezza presenti nel supermercato, mettendolo in fuga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

