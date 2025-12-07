Rullo Palermo | La Douaron e doppio Pohjanpalo Empoli piegato 3-1 Inzaghi terzo a -2 dal Frosinone
Il francese apre i giochi al 7', poi doppietta del finlandese e toscani ko in casa. Dalle 19.30 Samp-Carrarese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Palermo, la soluzione è Le Douaron: ecco come ha conquistato i tifosi - Generoso, pronto a correre sul fronte d'attacco, tatticamente intelligente, abile di testa tanto da prendere moltissimi dei rilanci da dietro che partono o dal portiere o dai centrali, in grado di ... Scrive corrieredellosport.it