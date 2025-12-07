Rullo Palermo | La Douaron e doppio Pohjanpalo Empoli piegato 3-1 Inzaghi terzo a -2 dal Frosinone

Gazzetta.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il francese apre i giochi al 7', poi doppietta del finlandese e toscani ko in casa. Dalle 19.30 Samp-Carrarese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

rullo palermo la douaron e doppio pohjanpalo empoli piegato 3 1 inzaghi terzo a 2 dal frosinone

© Gazzetta.it - Rullo Palermo: La Douaron e doppio Pohjanpalo, Empoli piegato 3-1. Inzaghi terzo a -2 dal Frosinone

Approfondisci con queste news

rullo palermo douaron doppioRullo Palermo: La Douaron e doppio Pohjanpalo, Empoli piegato 3-1. Inzaghi terzo a -2 dal Frosinone - Il francese apre i giochi al 7', poi doppietta del finlandese e toscani ko in casa. Secondo msn.com

rullo palermo douaron doppioDoppio Pohjanpalo e Le Douaron, Palermo corsaro ad Empoli: finisce 3-1 per i rosanero - Seconda vittoria consecutiva per il Palermo di Filippo Inzaghi, che al "Castellani" di Empoli era chiamato a dare continuità ai risultati. Lo riporta lasicilia.it

Palermo, la soluzione è Le Douaron: ecco come ha conquistato i tifosi - Generoso, pronto a correre sul fronte d'attacco, tatticamente intelligente, abile di testa tanto da prendere moltissimi dei rilanci da dietro che partono o dal portiere o dai centrali, in grado di ... Scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Rullo Palermo Douaron Doppio