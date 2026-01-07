Pesa Vegia, opera collettiva. La rievocazione storica coinvolge tutta Bellano.

Pesa Vegia è un evento storico che coinvolge l’intera comunità di Bellano. Questa rievocazione, organizzata collettivamente, si svolge nel cuore del paese, offrendo un percorso che va dalla calma del primo pomeriggio all’emozione dei fuochi sul lago e al tradizionale falò sul molo. Un’occasione per riscoprire le radici e la storia di Bellano attraverso un momento di partecipazione condivisa.

BELLANO (Lecco) Un crescendo, come in un’opera musicale, dall’aria più lenta del primo pomeriggio, fino all’esplosione dei fuochi sul lago e il gran finale del falò sul molo. È la grande opera della Pesa Vegia di Bellano, che racconta storia, tradizione, ambientazioni, personaggi, andata in scena l’altro ieri per la 420ª volta. Teatro tutto il paese; gli attori, le comparse e i volontari sono i cittadini che fanno anche da macchinisti e dai costumisti: oltre 300 persone in tutto, dai volontari della Protezione civile ai commercianti, dagli amministratori locali, con il sindaco Antonio Rusconi in prima linea, agli artisti del borgo, come il medico scrittore Andrea Vitali e il maestro di fotografia Carlo Borlenghi, fino ai vogatori e ai maestri d’ascia dei Laghee sulle Lucie, le tipiche imbarcazioni lariane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

